Milan, senti Costacurta: "Squadra perfetta per Allegri, ma vorrei un allenatore giochista"

L'ex difensore rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Non solo come riferimento dell'area tecnica, o uomo mercato, ma per tutte le scelte strategiche del club. Credo che negli ultimi due anni un dirigente così sia mancato. ETutti i profili che vengono accostati alla società sono assolutamente adatti. Al di là di chi verrà scelto, l'aspetto importante è che il Milan abbia deciso di fare le cose per bene, con persone che possano aiutare quel settore del club. Per parlare alla squadra c'è già Ibrahimovic, che conosce perfettamente le dinamiche di gruppo. C'è bisogno di un riferimento dirigenziale più ampio. Lo stesso Paolo Maldini all'inizio ha commesso qualche errore, ma Paolo sa imparare con una velocità sorprendente. Altri in questi anni non lo hanno fatto. Tornando a

Sulla nazionalità non mi esprimo. Mi auguro di rivedere una buona base di italiani in campo, quello sì. Che tra questi ci sia l'allenatore è relativo: certo chi ha trascorso da noi molti anni si inserirebbe meglio, saprebbe che passione e soprattutto pressione sono diverse".Allo stesso tempo, che presenti una squadra che comandi nella metà campo avversaria: è ciò che i tifosi del Milan dovrebbero sempre avere, specialmente oggi che c'è da restituire entusiasmo. E poi