L'ex attaccante del Milan Hernan Crespo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dell'acquisto da parte del Milan di Okafor: "Lo conosco bene, l’ho seguito in diverse partite. È un attaccante che fa molto movimento, capace di agire sia sull’esterno sia al centro. Però, diciamolo subito per evitare che i tifoso s’illudano, non è un classico centravanti e non ha nel dna tantissimi gol".



"Non ha mai giocato nel campionato italiano - prosegue l'argentino - che per gli attaccanti è il più duro del mondo e ve lo dice uno che l’ha provato sulla propria pelle, e sarei contento per il Milan se arrivasse a un bottino di dieci gol".