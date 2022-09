Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Cremonese Cyriel Dessers ha parlato anche dei giocatori arrivati in Serie A dal calcio belga e olandese, in particolare quelli di Milan e Inter: "Ho affrontato molti di loro. De Ketelaere ha già fatto intravedere le sue qualità, lo stesso Vranckx ha tante potenzialità, su Lukaku cosa si può dire di più. È bello trovare facce amiche ma ancora di più batterli come avversari".