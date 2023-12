L'ex Milan, Sergino Dest, ha parlato a gianlucadimarzio.it facendo un bilancio della sua esperienza italiana e di quella attuale, al PSV Eindhoven. Ecco le sue parole.



PSV - "È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissuto momenti difficili al Milan, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L'Eredivisie magari non sarà la Serie A o la Liga che sono due grandi campionati ma ho fatto un passo indietro per farne due avanti.



MILAN - "Non sono arrabbiato, non ho niente contro mister Pioli. Sono cose che succedono. Però quando ho giocato, non penso che abbia fatto male. Poi certo anch'io ho delle colpe, che mi assumo, così come lui. Ma sono cose che rimangono all'interno. Non seguo più le partite dei rossoneri. Il Milan è il passato, sono concentrato solo sul PSV".