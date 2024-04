Milan, senti Dorgu: 'Tifo Chelsea da anni, sogno la Premier League. Quante richieste al mio agente...'

21 minuti fa



Patrick Dorgu è tra i giovani più chiacchierati e desiderati del nostro calcio, lui però strizza l'occhio all'estero. Il laterale mancino classe 2004 del Lecce è nella lista di Moncada per i futuri colpi del Milan con i rossoneri che intravedono in lui un giocatore capace di prendere il posto tra qualche tempo di Theo Hernandez.



LA PREFERENZA - Dorgu però sembra avere altre idee e, in un'intervista rilasciata nella sua Danimarca, ha detto: "È la mia prima stagione tra i professionisti, quindi è da considerarsi di puro apprendimento per il futuro della mia carriera. Non mi aspettavo di giocare così tanto. Ci sono sempre voci e ci sono state anche delle richieste al mio agente, ma in questo momento sono sotto contratto con il Lecce, poi si vedrà cosa succede. Sono un tifoso del Chelsea da molti anni, quindi ovviamente è un sogno. Questo non vuol dire che non posso trasferirmi in altre squadre della Premier League".