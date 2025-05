Milan, senti Eranio: "La Coppa Italia non basta, senza Champions è una stagione fallimentare. Conceicao? Ultimo da condannare"

AFP via Getty Images

, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per MilanNews, analizzando la situazione attuale dei rossoneri in seguito al successo in trasferta ottenuto al Marassi contro il Genoa."Io credo che non tutti riescano a interpretare il gioco che Conceiçao vuole, comunque il 3-4-3 non è oliato. Il punto è che alcuni interpreti non hanno nel DNA il lavoro senza palla. Mi riferisco a Leao, che è un giocatore che palla al piede ti spacca la partita. Ma che ti toglie anche. Va preso così, certo è che se giochi a tre e trovi un avversario con le ali larghe quello ti schiaccia e diventa un problema se non aiuti dietro. Cosa che Leao non fa. Il a confronto con Pulisic a livello di lavoro è impietoso, non c'è paragone. Quello che fa lo statunitense è importantissimo".

"Il Milan ormai aspetta il 14 maggio, il resto è allenamento. Pertanto credo che far riposare alcuni giocatori sarà necessario, per fargli tirare il fiato e per scongiurare infortuni. Reijnders non devi perderlo, lo stesso Theo ma aggiungo anche Jovic che è un altro giocatore in questo ultimo periodo. Giocatori che devi tutelare e sarebbe stupido fargli giocare una partita che non ha più nulla da dire"."L'obiettivo minimo per una squadra come il Milan è il quarto posto, altrimenti possiamo parlare di stagione fallimentare. La Coppa Italia non basterebbe, anche perché non porterebbe alla Champions".

"Sicuramente è un allenatore che ha faticato, ma è l'ultimo da poter condannare perché si è trovato una squadra non sua e non ha potuto praticare un calcio nelle sue corde. Secondo me merita di essere messo nelle condizioni di lavorare in una certa maniera. C'è però da chiedersi: cosa dice lo spogliatoio? E in ogni caso questo Milan andrà rinforzato, specie in difesa".