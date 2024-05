Milan, senti Ganz: “Bisogna ringraziare Pioli, ha risollevato l’ambiente”

un' ora fa



Nel corso del Memorial Claudio Lippi, l’ex attaccante del Milan Maurizio Ganz parla di Stefano Pioli: "Bisogna ringraziare Stefano per quello che ha fatto, mi ricordo quando arrivò nel 2019, ha risollevato ambiente e squadra vincendo poi un grande campionato. Quest'anno ha fatto una buona stagione, ma ci aspettavamo di più nelle Coppe e lo sa anche lui. Invece di guarda al futuro, iniziamo a ringraziare per Pioli per quello che ha fatto, poi arriverà un altro allenatore e ci penserà lui a migliorare le cose".