Jean François Gillet, ex portiere belga, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito al neo acquisto Divock Origi e al possibile nuovo acquisto Charles De Ketelaere.



ORIGI - “Lì davanti è un jolly. Può giocare ovunque, anche con due attaccanti. Ecco, forse dietro un centravanti alla Lukaku può fare meglio. Ho avuto Pioli a Bologna dieci anni fa, stagione 2011-12. Quando si parla di giovani Stefano è un maestro, Origi ne farà tesoro. Inoltre ero sicuro che avrebbe fatto grandi cose. Non sbagliava un discorso, era sempre schietto, diretto, amichevole. Un signore”.



DE KETELAERE - "Si tratta di uno dei migliori talenti del calcio belga. Mingherlino, ma segna e sforna assist. Quest’anno ha vinto il terzo campionato di fila. Chi lo prende fa un grande colpo”.