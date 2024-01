Milan, senti Gravina: 'Condanniamo i razzisti, solidali con Maignan'

Gabriele Gravina prende posizione contro il razzismo. Il presidente della Figc ha dichiarato dopo la sospensione di Udinese-Milan: "Nel calcio non c'è posto per il razzismo, siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a Udine. L'arbitro ha fatto bene a sospendere la gara, non si deve giocare per forza quando accadono questi comportamenti vergognosi".