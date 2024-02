Milan, senti Gullit: 'Zirkzee? Mi fa impazzire, è sempre al posto giusto'

In un estratto della sua intervista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Ruud Gullit ha parlato del suo connazionale Joshua Zirkzee, ottimo centravanti del Bologna nel mirino del Milan: "L’ho visto con l’U19, c’era mio figlio che ci giocava insieme. La cosa che mi fa impazzire è che riesce ad essere sempre al posto giusto. Non fa molto per arrivare al posto giusto, ma c’è sempre. È una cosa speciale per un attaccante. Sa anche rifinire. Sono contento per lui. Spero che dopo il Bologna possa andare in una squadra ancora più forte, adesso sta giocando bene e sta crescendo”.



La partita che ricordi con più emozione? “Ho sempre i brividi quando ripenso al Camp Nou tutto pieno di Milanisti (finale Champions League 88/89 contro la Steaua Bucarest, ndr). Non c’erano i tifosi della Steaua, non potevano uscire dal loro paese. Vedere in una finale così solo tifosi milanisti è stata la cosa più bella del mondo”.