Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha parlato del compagno Divock Origi, grande obiettivo del Milan per la prossima finestra di mercato:



"È stato fantastico contro l'Everton, per il modo in cui è entrato e per il gol. Lui adora i derby, è un ragazzo eccezionale. Sicuramente non sarà contento di giocare poco ma tira sempre fuori il massimo quando scende in campo. Gli infortuni non lo hanno aiutato ma è una persona incredibile da frequentare, anche nello spogliatoio".