"Sono molto carico di iniziare quest’esperienza al Milan, è un grande club e spero di fare la storia di questa società. Ho scelto il Milan perché è un grande club, interessante e importante per la mia crescita. Sono reduce da due ottime stagioni e volevo venir qui e voglio dare il meglio di me per fare il massimo".Questo un passaggio significativo dell'intervista di Theo Hernandez ad acmilan.com.