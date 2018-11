Ilpotrebbero riabbracciarsi nella prossima finestra di mercato: i rossoneri sono a caccia di un attaccante che possa dare alternative a Higuain e Cutrone, proseguono i contatti con l'entourage dello svedese che sogna di lasciare iper tornare in Europa a chiudere la carriera. Il Milan e Ibra, un saluto doloroso per i tifosi nel 2012 ma anche per lo stesso attaccante, che non voleva lasciare il Diavolo. A rivelarlo è lo stesso Zlatan nel libro autobiografico 'Io sono il calcio', del quale emerge un curioso estratto: "Un giorno ho trovato cinque chiamate perse da Mino (Raiola, ndr). Ci siamo sentiti e mi ha detto: 'Ok, Leonardo di chiamerà'. Io ho pensato: 'Leonardo? Chi è Leonardo?' Poi ho capito. 'Leonardo, direttore sportivo del PSG'. Allora ho detto: 'Ascolta, non risponderò. Galliani mi ha confermato che non mi venderanno'.Ma Mino mi ha detto: 'Sì, lo so. Ma ti hanno già venduto...'".Ibrahimovic però non si era ancora rassegnato all'idea di lasciare l'Italia e aveva: "Quando ho parlato con Mino - prosegue Zlatan - gli ho detto che avremmo reso le cose difficili al PSG. In secondo luogo, volevo conservare lo stesso stipendio che avevo al Milan e volevo che dicessero qualcosa tipo: 'Amico, stai esagerando, è troppo'.. Poi, ho detto a Mino di aggiungere un sacco di cose e le ho elencate una dopo l'altra. Quando siamo partiti, ho detto a Helena, la mia donna, che non avrebbero mai accettato, che non c'era nessuna possibilità. Ma nel giro di soli venti minuti, Mino mi ha richiamato e quello che ha detto è stato: 'Hai tutto quello che hai chiesto'. A quel punto, non era possibile tornare indietro e gli ho detto: 'Ok, prepara tutto'. Sono un uomo di parola, quando dico una cosa la faccio".