Da decifrare, come spesso succede quando parla di futuro. Durante il media day organizzato dai Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sulla sua situazione: "Non andrò in prestito, non ne ho bisogno, questo è sicuro. Se scelgo una squadra mi impegno solo per quella, sono concentrato solo su quella. Ora sono qui, sto bene qui, vediamo quello che succede. I Galaxy hanno i loro desideri, io ho i miei e il club li conosce bene. Sanno quelle che sono le offerte che ho ricevuto, sanno quello che chiedo. Penso positivo, anche il club è positivo. Non sono preoccupato".