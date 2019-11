A Sky Sport, a margine dell’evento Wyscout ad Amsterdam, ha parlato il capo scout dell’Everton Gretar Steinsson. Di seguito le sue dichiarazioni sull'ex attaccante della Juve Moise Kean, cercato dal Milan per il mercato invernale: "È uno dei più grandi talenti al mondo. È giovane, sta crescendo ma ha grande talento. Siamo contenti che abbia scelto l’Everton: tutti cresciamo, e questo vale per tutti. La vita significa crescere, migliorare, non solo nel calcio. Per lui è un nuovo mondo, una nuova lingua, la Premier è difficile bisogna dargli tempo. Dovrà avere pazienza, abbiamo tanti talenti ma la nostra fiducia sarà ripagata».