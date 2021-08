Josko Vlasic, padre del centrocampista del Cska Mosca e obiettivo di mercato del Milan Nikola, ha parlato in questi termini a net.hr: "Per quanto riguarda Nikola, la cosa più importante è andare via ma non si sente ostaggio, fa parte di una logica commerciale. Sicuramente vuole lasciare il CSKA ed è ora che se ne vada. Anche il club lo sa".