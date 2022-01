Seguito a lungo dal Milan, Sven Botman resterà al Lille almeno fino a fine stagione. Lo conferma ancora una volta il presidente del club francese, Olivier Letang, in conferenza stampa per la presentazione di Hatem Ben Arfa: "Siamo al 19 gennaio e non sappiamo cosa può succedere da qui alla fine del mercato. Per noi l'importante è avere una squadra molto competitiva perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Sabato mi sono espresso sul caso Botman, dicendo che volevamo tenere con noi i giocatori più forti, e per quel che riguarda Sven non abbiamo aperto le porte a delle trattative perché volevamo tenerlo. Ora abbiamo una rosa completa".