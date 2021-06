piace al Milan e un suo addio al Tolosa è un'ipotesi concreta: "". A confessarlo è il, che in un'intervista a La Dépêche du Midi ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno offensivo: "In termini di richieste, è difficile trattenere i giovani e ancora di più quando non si sale in Ligue 1. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un'offerta di prolungamento del contratto, nessuno escluso. Per il momento abbiamo un centro di formazione che è una Rolls-Royce e una squadra professionistica che non è ancora una Rolls-Royce.. Non ho avuto discussioni con nessun club. Questa è la situazione".- I rossoneri ascoltano con interesse queste parole e si preparano ad avere nuovi contatti per Adli, promosso dagli scout e ritenuto uno dei profili più adatti per rinforzare la rosa dando continuità al progetto di ringiovanimento e a costi contenuti (). Prima di affondare il colpo, tuttavia, il Milan deve anche ragionare sulle uscite e in particolare su quella di, che come Adli è mancino e occupa un posto sulla fascia destra. E sullo sfondo resiste la concorrenza, perché oltre a Maldini e Massara anche ile, soprattutto, ilhanno messo gli occhi sul gioiello del Tolosa. Sempre più difficile da trattenere, come ha ammesso il presidente Comolli.