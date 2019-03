Kakà torna a parlare del Milan. Intervistato da Dazn, l'ex fantasista ha dichiarato: "Sono a Milano da giovedì scorso, rivedere la città e incontrare la gente è splendido, poi rivedere i vecchi compagni e parlare di tutto è incredibile. È stata una giornata speciale contro il Liverpool, con Gattuso abbiamo parlato un po' di Paquetá per sapere come si sta inserendo e per conoscere tutto. Mi ha detto solo belle cose su di lui, poi come ex compagni stiamo sostentendo tantissimo Rino. Speriamo di poter chiudere al meglio la stagione con soddisfazioni importanti".