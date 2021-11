Boubacar Kamara piace a tutti. Il centrocampista classe 1999, in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa, con Milan e Juventus in particolare che lo hanno messo nel mirino: "Non ho ancora deciso, a Marsiglia sono a casa mia. E' il mio rappresentante che gestisce tutto questo, le offerte sono riservate. Non sta a me esprimermi adesso, ci sto ancora pensando. Quando avrò preso una decisione sarete i primi a saperlo. Quello che voglio soprattutto è continuare a lavorare, progredire e vincere trofei"-



SULL'ESTATE PASSATA - "Quest'estate? Ormai è passata, ma sentivo di non avere scelta ed è stato difficile"