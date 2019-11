Il Milan gli è rimasto nel cuore e un suo ritorno in rossonero non è affatto da escludere, specie dopo le conferme del suo agente, ​Albert Botines che ai microfoni di Sky Sport parla del suo assistito ora in forza al Watford: Gerard Deulofeu. "​E’ rimasto molto legato al Milan - ha dichiarato Botines - e un giorno potrebbe tornare, bisognerà vedere come si evolveranno le cose. I tifosi rossoneri gli scrivono sui social: vogliono un suo ritorno a Milano. A Gerard piace la Serie A e il calcio italiano: non escludo che nel futuro qualcosa possa succedere".



GERARD IN ROSSONERO - In meno di sei mesi in rossonero, Deulofeu ha collezionato 18 presenze impreziosendole con 4 gol e 2 assist oltre che con una serie di prestazioni che hanno fatto innamorare la tifoseria milanese. Con il Watford il rendimento non è affatto calato (15 gol e 8 assist in 54 presenze), tanto che Botines rivela che in Inghilterra Gerard sta bene: "​Ha firmato un contratto di 5 anni con il Watford: un contratto lungo. L’anno scorso ha fatto un'ottima stagione".