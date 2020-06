Impeccabile sia contro Cristiano Ronaldo che con Paulo Dybala. Simon Kjaer è stato tra i migliori in campo contro la Juventus, ha confermato di essere una pedina molto importante nello scacchiere tattico di Pioli. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere, secondo quanto dichiarato dall'agente Mikkel Beck in una intervista a Milannews.it."Simon è estremamente felice al Milan. Dalla prima volta che è arrivato nel club si è sempre sentito davvero a proprio agio. Penso stia giocando bene e che si sia adattato molto velocemente nella sua nuova squadra, per cui è davvero contento in rossonero"."Sì, a Simon piacerebbe molto restare al Milan anche nella prossima stagione e credo che ci siano delle possibilità, visto che il Milan ha un'opzione per riscattarlo dal Siviglia. Speriamo che Simon con le sue prestazioni estremamente positive mostrerà al Milan che possono confermarlo anche per la prossima stagione"."Sì, abbiamo parlato con il Milan, ma per il momento il club tiene ancora le carte coperte. Aspetteremo ancora un po' la loro decisione"."No, non abbiamo fissato nessun appuntamento fino ad ora. L'unica cosa che è veramente importante è la data entro cui il Milan può riscattarlo dal Siviglia, ovvero entro il 30 giugno. Aspettiamo questa data e sapremo se il Milan vorrà continuare l'avventura con Simon o no. Lo speriamo, perchè, come detto prima, a lui piace davvero molto il club. Simon pensa che possa aiutare la squadra nei prossimi 2-3 anni che verranno e ritiene, quindi, che possa essere una buona opzione sia per lui che per lo stesso club se continuassero insieme".- Per riscattare Simon Kjaer dal Siviglia al Milan basterebbero poco meno di due milioni di euro. Ma, allo stato attuale, il club andaluso non ha avuto segnali da quello rossonero. Il nazionale danese ha le idee chiare sul proprio futuro: vuole rimanere al Milan, sente che può dire la sua anche con un allenatore diverso rispetto a Pioli. Ma serve l'ok di Ralf Rangnick per chiudere l'operazione.