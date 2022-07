Una foto pubblicata sulla propria pagina Instagram in compagnia di Paolo Maldini, fresco di riconferma come direttore dell'area tecnica del Milan, e dichiarazioni al portale austriaco salzburg24.at destinate ad alimentare i rumors sul futuro dell'attaccante classe 2003 del Red Bull Salisburgo Benjamin Sesko. Protagonista di questa vicenda è l'agente Elvis Basanovic, che ha confermato il gradimento del club rossonero per uno dei suoi assistiti: "Ho parlato con Paolo Maldini di tante cose. Ovviamente è venuto fuori anche il nome Benjamin Sesko", ha dichiarato il procuratore.



Autore di 10 reti nell'ultima stagione, il calciatore sloveno ha avuto modo anche di esordire in Champions League, tanto da finire nei radar del Milan, secondo quanto riferisce Basanovic: "Maldini lo conosce molto bene e sa tutto di lui. Nei prossimi cinque-sei anni, Sesko sarà uno dei migliori attaccanti d'Europa. Attualmente ha tutto ciò di cui ha bisogno per il suo sviluppo a Salisburgo".