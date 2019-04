Cercato dal Napoli e, soprattutto, dal Milan, Florian Thauvin vuole giocare la Champions League. Del futuro dell'esterno offensivo del Marsiglia ne parla l'agente Jean-Pierre Bernes a Europe 1: "Giocare la Champions League con la maglia dell'Olympique Marsiglia cambia la vita e la carriera. Sarebbe fantastico per lui disputare con questa maglia la più prestigiosa competizione europea. Se però il club non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League, allora faremo le opportune riflessioni".