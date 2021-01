Patrice Garande, allenatore del Tolosa, ha commentato alla stampa francese le voci di mercato sull'interesse del Milan per il centrocampista classe 2001 Kouadio Koné: "Non c’è mai stata nessuna comunicazione da parte del club di una sua partenza. Se voi mi dite che potrebbe partire, questo implica che il Tolosa lo lascerà andare. Ve lo dico subito: la risposta è no. Dopodiché, è gratificante e lusinghiero che i nostri giovani giocatori siano desiderati da altri club".