, amministratore delegato dello Stoccarda, ha rilasciato una lunga intervista alla Bild, nella quale ha parlato anche dell'attaccante Serhou Guirassy, che ha stupito tutti a suon di gol in Bundesliga ed è diventato obiettivo di mercato di molte società, tra cui il Milan: "Ha deciso quest'estate di trasferirsi da noi, anche se aveva ricevuto offerte da club esteri dove avrebbe potuto guadagnare molto di più"."Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero. Gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Serhou vuole giocare in una squadra che funzioni. Nelle discussioni e nelle chiacchiere che facciamo sottolinea più volte che si sente molto a suo agio allo Stoccarda"."Al momento non vedo altri segnali".