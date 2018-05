“Non conosco le carte del settlement, ma è una decisione penalizzante, che mi ha sorpreso. Io lo avrei concesso, è stato sempre dato, tranne alla Dinamo Mosca. E non capisco quale sia il problema del mancato rifinanziamento: c’è un fondo che garantisce e c’è un contratto che il club si impegna a rispettare. Se poi cambierà la proprietà questa dovrà rispettare il contratto. Se non lo farà, allora arriveranno le sanzioni, ma non ha senso infliggerle adesso, così è un processo alle intenzioni. Quello che eventualmente può succedere alla proprietà non può riverberarsi sul club. Inoltre questa è una nuova gestione che va a pagare per colpe in fondo non sue. L’Uefa aveva introdotto un meccanismo per favorire le nuove proprietà, in questo caso i nuovi vengono puniti”. L'economista Umberto Lago, uno dei padri fondatori del Financial fairplay, giudica il no della Uefa al Milan al Corriere della sera.