Oltre alle questioni societarie, Paolo Maldini ai microfoni di Premium ha anche affrontato le tematiche di campo tra rinnovo di Romagnoli e la conferma di Rino Gattuso: "Sono contento che abbia rinnovato, è un giocatore importante. E’ uno dei pochi difensori centrali di prospettiva, non solo in Italia ma anche in Europa. E’ stata un’ottima mossa. Gattuso? Mi ha stupito. E’ stato un punto riferimento importante per la società e per tutti i giocatori".