Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Genoa: "Torino è una piazza speciale e ha delle particolarità. Qui devi entrare in punta di piedi e sono stati mesi utili. Andare a Superga, allenarsi al Filadelfia, credo di incarnarmi bene con questo ambiente e non solo con la società".



MERCATO - "Ho dato indicazioni precise alla società, con cui ho già parlato. Il mercato non lo fa il tecnico, non si può sempre ottenere quello che si chiede, quel che si vuole, ci sono tante variabili. Molti qui hanno contratti pluriennali e se vanno via è una convenienza per tutti. Se un giocatore magari rifiutasse di andare via, però, non è che lo metti fuori rosa. I giocatori qui sono bravi, è una rosa di buon livello ma ho idee chiare: so cosa vorrei, mi sembra di vedere sintonia ma è inutile precorrere i tempi".



BELOTTI - "Appena finita la conferenza vedrò se sarà disponibile o meno col Genoa. Sarebbe bello averlo e un peccato se fosse indisponibile, era tornato a segnare. Il suo futuro? Ci parlo sempre, sa bene che il miglior Belotti vorrei sempre tenerlo. Chi resta qui deve vederlo come un punto di arrivo, rendere il 120%. Tutti quelli che ritorneranno qui a luglio dovranno darmi questo. Voglio che Belotti resti al Torino, poi quel che passa nella sua testa o quel che porterà il mercato non posso saperlo".



NIANG - "Lo conosco bene. Poteva fare meglio, lui come altri. Ha reso al massimo da centravanti, gioca meglio da prima punta mentre da esterno fatica. L'ho visto più uomo. Se resta al Torino? Vale il discorso fatto in precedenza".