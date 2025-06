Milan, senti Morata: "Farò di tutto per tornare al Getafe. Galatasaray? Altri sei mesi, poi non so cosa succederà"

Lo scorso febbraio l'esperto attaccante ha lasciato ildopo pochi mesi e i 13 milioni di euro versati la scorsa estate per strapparlo all'Atletico Madrid. Un matrimonio che non ha funzionato e così l'addio a sorpresa: il 2 febbraio è passato alinsubito nelle casse rossonere) con

A Istanbul il centravanti ex Juventus, Real Madrid, Atletico e Chelsea si è rilanciato con 6 goal in 12 presenze, un percorso che faceva ipotizzare anche un prolungamento dell'esperienza in giallorosso. Qualcosa, però, è cambiato. E ora arrivano dichiarazioni dello stesso Morata, che prima della semifinale di UEFA Nations League contro la Francia ha rivelato a Jugones la propria ambizione per il futuro: tornare al Getafe, squadra con cui ha giocato nelle giovanili. Parole che mettono in discussione il futuro in Turchia e i termini dell'accordo con il Milan.- "Direi il Getafe".

- "Ho ancora sei mesi al Galatasaray, ma dopo non so cosa succederà. Certo mi piacerebbe tornare in Spagna".- "Vorrei tornare in Spagna, sceglierò ciò che renderà più felice la mia famiglia".- "Non è vero, almeno che io sappia. Ma il Siviglia è un club enorme: come potrei escluderlo?".- "Farò tutto il possibile per giocare nel Getafe, ma ora non è il momento di farlo".