Milan e PSG sono tra le squadre sulle tracce di Nordi Mukiele, ma il difensore ha testa solo per l'RB Lipsia: "Quando un grande club è interessato a te, è sempre bello, non importa chi sia - ha detto a Téléfoot -. Oggi sono un giocatore del Lipsia. Qualunque cosa al di fuori del Lipsia non mi interessa. Sono concentrato sul Lipsia, ho un contratto a lungo termine qui, mi sento bene. Cresco e del resto non sta a me parlare".