Lucas Paquetà non pensa al ritorno in Brasile. Il centrocampista del Milan ha commentato così su IG le voci sul San Paolo: "​Ogni giorno dicono che vado in un club diverso. Ho tanto rispetto per il San Paulo, ma questa notizia non è vera ragazzi!!! Tutti sanno che il mio cuore è rosso e nero (Flamengo, ndr). Non mi vedo di nuovo in Brasile se non per tornare a casa mia. Un abbraccio a tutti"