Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. “Scambio Higuain-Morata? Do un giudizio super partes, vedo delle utilità sia per il Milan che per il Chelsea”, spiega l’agente: “Higuain è in crisi e al Chelsea ritroverebbe Sarri. E Morata forse non si addice al calcio inglese. Non è un'idea campata per aria, tatticamente avrebbe senso”.