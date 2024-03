Milan, senti Petit: 'Sudditanza in Europa? Ora il Real Madrid, ai miei tempi i rossoneri'

Redazione CM

Non si placano le polemiche successive alla mancata espulsione dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr dopo la manata sul collo e la spinta a Orban nella gara contro il Lipsia agli ottavi di finale di Champions League, decisi poi proprio da una rete del brasiliano. Ne ha parlato anche l'ex campione del Mondo 1998, il francese Emmanuel Petit, a RMC Sport:



"Penso che il problema sia nel subconscio degli arbitri. L'ho vissuto ai miei tempi col Monaco, contro il grande Milan e il suo trio di olandesi che dominava in Europa. Giocavano spesso finali di Coppa dei Campioni, vincevano gli Scudetti ma quando giocavano in casa c'erano sempre episodi a favore, palesi errori arbitrali. All'epoca non c'era il VAR e noi giocatori ci dicevamo che era strano".



NIENTE COMPLOTTO - "Non sto parlando di corruzione, non sto parlando di cospirazione. Ma penso che gli arbitri, quando arrivano al Bernabeu, siano impressionati dalla posizione e dallo status del Real Madrid. Ora, basta questo per giustificare tutto quello che sta accadendo ormai da parecchi anni? Non griderò al complotto dicendo che c'è il desiderio di proteggere il Real Madrid, ma c'è un problema nel subconscio degli arbitri".