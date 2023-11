L'ex allenatore rossonero scrive sulla Gazzetta dello Sport:e poi da appendere alla parete e ammirare come se fosse un quadro-. E la Champions League torna a sorridere: adesso, a due partite dal termine del girone, qualificarsi è ancora possibile. Forza che ce la facciamo! Scusatemi l'enfasi da tifoso, ma quando giocano le squadre italiane non riesco a trattenere la mia passione"., tutti si sono impegnati al massimo e questo è un aspetto molto positivo, soprattutto perché si veniva dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese in campionato. La vittoria sul Psg è unaPer non avere alti e bassi, per non soffrire di cali di tensione e di attenzione è fondamentale avere un grande spirito di squadra e fortissime motivazioni. Direi che ieri sera il Milan ha messo in mostra queste qualità. Mi sono piaciuti tutti. Hanno battagliato,, è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibile di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al Paris Saint-Germain, ha dato coraggio a tutta la squadra.