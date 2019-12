Bakary Sagna, ex difensore del Montreal Impact, ha parlato dell'approdo di Ibrahimovic al Milan: "Giocare a calcio per lui è naturale. Ha voglia di lavorare e vincere, le prime cose da avere per giocare a calcio. Non gli fa piacere quando perde. Vuole essere al primo posto. Queste sono le ragioni per cui gioca ancora a calcio a 38 anni".



SUL RAZZISMO - "E' una questione di educazione. Dobbiamo fare di tutto per farlo capire. Il calcio in questo paese deve avere un'immagine diversa"



SU LUKAKU - "E' un mostro. In Inghilterra ha avuto qualche momento difficile, adesso sta mostrando a tutti che giocatore è. Fa parte dei migliori attaccanti del mondo".