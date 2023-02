Accostato anche al Milan nella recente finestra di mercato invernale, Allan Saint-Maximin del Newcastle ha parlato a Saturday Night Football: "Sarò onesto, non mentirò, quando sei in quella situazione (poco minutaggio a disposizione, ndr) tante squadre possono vederlo. E tante squadre possono vederla come un'opportunità di venire a comprare il giocatore. Ma sono orgoglioso di essere qui e la cosa più importante per me è giocare. E proverò sempre ad essere in una posizione per cui gioco ogni partita. Non gioco a calcio per stare in panchina, ma a volte bisogna capire la situazione".