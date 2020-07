Il leader della Lega, Matteo Salvini (tifoso del Milan) ha dichiarato a Lady Radio: "Sono molto contento per la conferma di Pioli, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario. Il Milan ha cambiato tanti allenatori negli ultimi anni: se c'è uno che infila una serie di risultati convincenti, perché cambiarlo? Dopo lo stop per il coronavirus questo non è un vero campionato, soprattutto per l'assenza dei tifosi. Se riaprono in sicurezza teatri, musei e piscine, perché negli stadi non si possono far entrare 10mila abbonati, che stanno ognuno a 5 metri dall'altro?".