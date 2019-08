Si avvicina sempre di più il gong di fine mercato, e l'attacco del Milan è ancora un cantiere in attesa di essere completato. L'obiettivo numero uno resta Angel Correa, ma il suo arrivo è inevitabilmente legato all'uscita di André Silva. Alla vigilia della sfida contro il Leganés, il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato proprio dell'argentino, non chiudendo ad una sua cessione: "Il mercato aperto è scomodo per tutti. Correa? Situazione complicata" ha dichiarato il Cholo. "Sapevo già che non avrebbe giocato le prime due giornate, ma si è sempre allenamento in modo fantastico. Ora deve decidere il club in base a ciò che è meglio per tutti. Chi voglio? Io voglio tutti, compreso Correa. Di Rodrigo non parlo, non è un mio giocatore".



BOBAN PRONTO A VOLARE - Novità su Correa, in un senso o nell'altro, arriveranno per forza a stretto giro di posta. A giorni - secondo quanto risulta a Calciomercato.com - è in programma un viaggio di Boban a Madrid: il croato incontrerà la dirigenza dell'Atletico per provare ad abbassare le pretese dei Colchoneros. L'agente del giocatore, intanto, era a Milano anche nella giornata di ieri: l'intesa con il Milan è totale, serve solo convincere gli spagnoli. E Simeone non chiude alla cessione...