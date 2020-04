Suso non vuole tornare a Milano. Il fantasista ora al Siviglia, arrivato in prestito per 18 mesi dal Milan nello scorso mese di gennaio, ha raccontato in un'intervista a Radio Marca Sevilla che cosa si aspetta dal proprio futuro: "Se si finisce in Champions c'è la possibilità di continuare sicuramente, ma ci sono anche molte altre opzioni. A livello personale non posso essere più felice, Abito a Montequinto, molto vicino alla famiglia, che dista cento km ed è qui".



LA SITUAZIONE - Lo spagnolo ha salutato tutti a gennaio, è in prestito con diritto di riscatto al Siviglia fino a giugno 2021. L'accordo prevede, al raggiungimento di alcuni obiettivi - facili da ottenere - l'obbligo di riscatto: futuro certo, ad ogni modo, per il nativo di Cadice, che in ogni intervista sembra dare l'impressione di aver chiuso definitivamente il capitolo Milan.