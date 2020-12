Lascerà il Salisburgo, ma non si conosce ancora il nome della sua prossima squadra. ​Con ogni probabilità Dominik Szoboszlai farà le valigie a gennaio, cambierà club e campionato, farà uno step importante nella sua carriera, non è però detto che ci sia il Lipsia nel suo futuro. Lo ha confermato il diretto interessato: "Ci sono voci in corso riguardo a molti club, la più recente è quella sul Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare – riporta Sky Deutschland – Prenderò una decisione che sarà la migliore per me. Ho ancora partite importanti da giocare per il Salisburgo".



MANCA ANCORA L'OK - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il 20enne talento ungherese, al di là delle smentite, è molto vicino al Lipsia. L'accordo tra i due club è stato raggiunto, per la fumata bianca manca solo il sì del giocatore. Decisivi i prossimi giorni: se arriverà la luce verde il suo agente volerà in Germania per chiudere l'affare. Entro Natale sarà tutto più chiaro.