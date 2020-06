Intervistato da DAZN, il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha parlato del futuro di Mario Gotze: "Penso che il calcio spagnolo sarebbe perfetto per le sue caratteristiche. E' molto bravo nel gestire la palla". In scadenza di contratto e prossimo all'addio dal Borussia Dortmund, Gotze è finito anche nel mirino del Milan per la prossima stagione.