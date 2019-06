Thiago Silva, capitano del Psg e difensore del Brasile, ha parlato in mixed zone dopo il successo dei verde oro in Coppa America contro il Perù: "In questa Coppa, abbiamo l'occasione di riscattarci dopo gli errori del passato, vogliamo continuare così. Possiamo affrontare chiunque se siamo in forma, anche una grande come l'Argentina. Milan? Al momento non ci penso, ma sono legatissimo ai rossoneri. Per il futuro ci sarà tempo, ora penso alla Coppa America. Leonardo? Abbiamo lavorato insieme al Milan, è una persona seria e speriamo di migliorare ciò che non ha funzionato in passato".