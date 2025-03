Milan, senti Trevisani: "Conceicao non ha una chance di restare. Pioli? Sarebbe bellissimo per tutti"

Balorda nostalgia. Riccardo Trevisani dice la sua sul Milan sempre più in crisi. Il telecronista Mediaset ha dichiarato nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi: "La stagione del Milan era già finita il giorno dell'annuncio di Paulo Fonseca".



"Sergio Conceiçao non ha un chance di restare, ve lo diciamo da metà gennaio. Ci devono dare retta, noi l'anno scorso dicevamo Conte. Penso a Tare e a un allenatore che vada d'accordo con lui. Pioli? Sarebbe bellissimo per tutti… Ranieri ha messo a posto la Roma, e la dirigenza è sempre quella che c'era prima con De Rossi e Juric".