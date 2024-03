Milan, senti Trpisovsky (allenatore Slavia Praga): 'Al ritorno vinceremo, espulsione poco chiara'

Il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky ha parlato, a caldo, dopo la sconfitta in casa del Milan per 4-2 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Queste le sue parole.



L'ANALISI - “Abbiamo giocato un’ottima prima parte di primo tempo. L’espulsione ha indirizzato la partita. A mio parere, per un’espulsione servono episodi molto più chiari ed evidenti di quello di oggi. Conto sui miei ragazzi per il ritorno. Sono sicuro che vinceremo. Siamo fiduciosi e avremo anche tutto il pubblico dalla nostra parte. Crediamo nelle nostre qualità e nelle nostre forze”.