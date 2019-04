Crocevia Champions. Il quarto posto in classifica è un obiettivo fondamentale per il presente e il futuro del Milan. L'eventuale mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League metterebbe a rischio la panchina di Gattuso (si fanno i nomi di Sarri, Conte, Pochettino, Di Francesco, Giampaolo e Garcia), ma non solo.



Secondo Tuttosport, rischierebbero l'addio diversi calciatori rossoneri tra cui Bakayoko e Romagnoli (valutato 70-80 milioni di euro), da sacrificare sul mercato in uscita per motivi di bilancio in ottica fair-play finanziario Uefa.

Futuro in bilico anche per Suso, Calhanoglu, Kessie, Castillejo, Musacchio e Laxalt (nel mirino del Torino). Montolivo, Bertolacci e Mauri sono in scadenza di contratto a giugno e si svincoleranno a parametro zero. ​