Milan, senza Champions nessuno è intoccabile: big a rischio e il Chelsea punta Reijnders

40 partite disputate (e siamo ancora all’inizio di marzo), 12 reti siglate e 3 assist fra tutte le competizioni. Nella nefasta e negativa stagione che il Milan sta vivendo, se c’è un giocatore che non ha mai smesso di allentare la presa, di dare sempre tutto, è proprio un certo centrocampista olandese chiamato Tijjani Reijnders, vero punto di riferimento per caratteristiche tecniche e leadership in questa annata a tinte rossonere. L’ex AZ Alkmaar, arrivato nel capoluogo lombardo nel corso dell’estate 2023, ha alzato il livello delle sue prestazioni, risultando essere in maniera costante, fra i giocatori maggiormente positivi con Paulo Fonseca prima e con Sergio Conceicao poi. L’asticella fissata in alto da Reijnders non ha preoccupato i vertici dirigenziali di Via Aldo Rossi che per settimane hanno lavorato per prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2028.

(più bonus legati a obiettivi personali e di squadra)– senza l’inserimento di alcuna clausola rescissoria, come hanno riferito anche i media olandesi - blindandosi così come pilastro del Milan del presente e del futuro. Ma sul futuro c’è comunque un discorso da analizzare.- Chiariamo subito un punto cruciale della questione:, in caso di possibili assalti da parte delle big del calcio europeo. Il contratto dell’olandese, infatti, aveva già una durata ottimale per mettersi al riparo da ogni evenienza rappresentata dal calciomercato estivo., anzi,, dalla dirigenza allo staff tecnico,. E’ un premio per una crescita professionale che si è fatta importante partita dopo partita. Inoltre,e non ha alcuna intenzione di separarsi dalla divisa meneghina a stretto di giro di posta.

Tuttavia, dicevamo, c’è un fatto da analizzare. La stagione del Milan si sta avviando inesorabilmente verso una fine non preventivata ad agosto: non solo, dopo la sconfitta contro la Lazio, il 4° posto è lontano 9 lunghezze (e rischiano di diventare 11, se la Juventus dovesse battere il Verona), ma, non qualificandosi nemmeno per Europa o Conference League. un’eventualità che porterebbe il club di Via Aldo Rossi a perdere introiti garantiti pari a circa 80 milioni di euro . Una possibile realtà con il quale scontrarsi e che potrebbe portare a un’estate decisamente movimentata in quel di Milanello.

. Senza la qualificazione alla Champions League,: se giungesse sul tavolo della dirigenza meneghina quell’offerta considerata irrinunciabile, verranno effettuati tutti i profondi ragionamenti del caso, con l’idea che un sacrificio importante sarebbe un’opzione da non escludere a prescindere.

(su cui è da analizzare il discorso rinnovo) il Chelsea ha già avviato i primi sondaggi con persone molto vicine all’asso portoghese -,. Ed è notizia che proprioLungi dal parlare di una trattativa concreta o di un’offerta pronta ad arrivare, maGli ottimi rapporti fra le due società – leggasi gli affari Tomori, Loftus-Cheek e Joao Felix – favorirebbero un’eventuale affare, anche se al momento si parla semplicemente di una manifestazione d’interesse da parte del club inglese.– così come Barcellona e Manchester City –. Situazione da monitorare.

