Milan, senza Champions via uno o due big: da Maignan a Theo Hernandez, la situazione

. Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha pubblicato questo aggiornamento su X in merito al futuro societario del club di via Aldo Rossi: "Da ambienti finanziari londinesi trapela un certo attivismo della coppia Elliott/Cardinale per trovare un partner azionario/acquirente del Milan. Pista saudita è debole, vero problema è trovare acquirente al prezzo voluto da Cardinale, atteso a ricomparire sulla scena pubblica. I manager di Wall Street non ragionano come tifosi, ma puntano a guadagnarci o uscire a pari.. Dopo una stagione così fallimentare, prendendo in prestito l'aggettivo usato da Giorgio Furlani nell'immediato post-partita contro il Bologna, è lecito attendersi una rivoluzione ma che sarà portata con dei paletti economici ancora più marcati rispetto al recente passato.

. Un risultato disastroso che ha creato un forte imbarazzo nel quartier generale di Londra dove i piani per la stagione erano diversi e lo sforzo profuso sul mercato di gennaio non ha portato a nulla. Per rientrare di questi mancati incassi sarà necessario lavorare in maniera diversa sul mercato rispetto alle ultime sessioni.oggetto di un forte interesse da parte del Manchester City. In attesa di capire quella che sarà la posizione del nazionale olandese,Il Milan preferirebbe sacrificare Theo Hernandez sull'altare del mercato ma il terzino francese ha dato chiari segnali di voler rinnovare e rimanere in rossonero e cambierebbe idea solo per pochi club al mondo, tra questi il Real Madrid.Su Leao il discorso andrà approfondito nelle prossime settimane perché il portoghese ha confermato il suo desiderio di non lasciare il club ma tutto dipenderà dall'entità delle offerte che arriveranno dalla Premier League e dall'Arabia Saudita.