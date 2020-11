Il Milan si appresta ad affrontare un ciclo di partite senza Zlatan Ibrahimovic. Senza lo svedese in campo, in questa stagione, i rossonero non hanno mai perso, anzi, hanno sempre vinto: fuori contro il Bodo/Glimt e il Rio Ave in Europa, out contro Crotone e Spezia in Serie A, il Milan ha sempre vinto. 3-2 coi norvegesi, 2-0 e 3-0 con calabresi e liguri, ha sofferto solo coi portoghesi, avendo la meglio ai calci di rigori, nell’epica notte portoghese.