La mancata cessione di André Silva al Monaco rischia di complicare un colpo in entrata del club rossonero. Non Angel Correa, bensì uno fra Demiral e Rugani. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan aveva destinato il budget che avrebbe incassato dal portoghese sul possibile acquisto di uno dei due centrali della Juve che valuta entrambi non meno di 40 milioni.